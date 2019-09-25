وديا .. "الإعلاميين" يلاقي المصرية للاتصالات غدا استعدادا للممتاز ب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين، نظيره نادي المصرية للاتصالات غدا الخميس ،ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020 .
وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الإعلاميين أولي مبارياته أمام فريق البنك الأهلي.
ويأتى جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد كالآتى :
1- الإعلاميين /البنك الأهلي
2- طهطا / الإعلاميين
3- الإعلاميين / شبان قنا
4- سوهاج / الإعلاميين
5- الإعلاميين / المنيا
6- بني سويف / الإعلاميين
7- الإعلاميين / بترول أسيوط
8- الألومنيوم / الإعلاميين
9- ديروط / الإعلاميين
10- الإعلاميين / الفيوم
11- تليفونات بني سويف / الإعلاميين
وأنهي الفريق الموسم الماضي محتلا المركز الثالث بـ43 نقطة، في أولى مشاركاته بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الإعلاميين أولي مبارياته أمام فريق البنك الأهلي.
ويأتى جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد كالآتى :
1- الإعلاميين /البنك الأهلي
2- طهطا / الإعلاميين
3- الإعلاميين / شبان قنا
4- سوهاج / الإعلاميين
5- الإعلاميين / المنيا
6- بني سويف / الإعلاميين
7- الإعلاميين / بترول أسيوط
8- الألومنيوم / الإعلاميين
9- ديروط / الإعلاميين
10- الإعلاميين / الفيوم
11- تليفونات بني سويف / الإعلاميين
وأنهي الفريق الموسم الماضي محتلا المركز الثالث بـ43 نقطة، في أولى مشاركاته بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.