وديا .. "الإعلاميين" يلاقي المصرية للاتصالات غدا استعدادا للممتاز ب

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين، نظيره نادي المصرية للاتصالات غدا الخميس ،ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020 .



وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الإعلاميين أولي مبارياته أمام فريق البنك الأهلي.



ويأتى جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد كالآتى :



1- الإعلاميين /البنك الأهلي

2- طهطا / الإعلاميين

3- الإعلاميين / شبان قنا

4- سوهاج / الإعلاميين

5- الإعلاميين / المنيا

6- بني سويف / الإعلاميين

7- الإعلاميين / بترول أسيوط

8- الألومنيوم / الإعلاميين

9- ديروط / الإعلاميين

10- الإعلاميين / الفيوم

11- تليفونات بني سويف / الإعلاميين



وأنهي الفريق الموسم الماضي محتلا المركز الثالث بـ43 نقطة، في أولى مشاركاته بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.