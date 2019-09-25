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رياضة

وديا .. "الإعلاميين" يلاقي المصرية للاتصالات غدا استعدادا للممتاز ب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 05:58 م
الإعلاميين
الإعلاميين
كتب: رباب الهوارى
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإعلاميين، نظيره نادي المصرية للاتصالات غدا الخميس ،ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/2020 .

وأسفرت قرعة مباريات الموسم المقبل بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد ، والتى أجريت داخل مقر الاتحاد المصرى لكرة القدم عن خوض الفريق الأول بنادي الإعلاميين أولي مبارياته أمام فريق البنك الأهلي.

ويأتى جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد كالآتى :

1- الإعلاميين /البنك الأهلي
2- طهطا / الإعلاميين
3- الإعلاميين / شبان قنا
4- سوهاج / الإعلاميين
5- الإعلاميين / المنيا
6- بني سويف / الإعلاميين
7- الإعلاميين / بترول أسيوط
8- الألومنيوم / الإعلاميين
9- ديروط / الإعلاميين
10- الإعلاميين / الفيوم
11- تليفونات بني سويف / الإعلاميين

وأنهي الفريق الموسم الماضي محتلا المركز الثالث بـ43 نقطة، في أولى مشاركاته بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.

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