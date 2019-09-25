خلال 8 شهور.. 1.228 مليار دولار حصيلة صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة

ارتفعت صادرات مصر من "الحلي والأحجار الكريمة" خلال الفترة "يناير- أغسطس" من العام الحالي بنحو 1% لتبلغ 1.228 مليار دولار مقابل 1.222 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء أنه تم التصدير إلى 51 دولة منها 16 دول لأول مرة تضمنت "رومانيا-اليونان- بلجيكا-اليابان-السنغال- تايوان-ارمينيا- بلغاريا- جورجيا- اتحاد ماليزيا- ملايوسابقا-البرازيل- الجزائر- قبرص- بنجلاديش-مولدوفا-النيجر-سلوفاكيا".





وأضاف أن "الإمارات العربية المتحدة" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة خلال 8 شهور بما قيمته 823 مليون دولار مقارنة 1.017 مليار دولار بتراجع بلغ 19%، تلاها في المرتبة الثانية"كندا" بما قيمه 377 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار بارتفاع قوي بلغ 4871%، تلاه في المرتبة الثالثة المملكة العربية السعودية" بما قيمته 27 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار بارتفاع 33%.





وأوضح التقرير أن "لبنان " احتلت المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للحلي والأحجار الكريمة بما قيمته مليون دولار مقابل 68 مليون دولار بانخفاض بلغ 98%، تلاها "الأردن" بنحو 174 ألف دولار مقابل 34 ألف دولار بارتفاع بلغت نسبته 411%، تلاها "ايطاليا" بما قيمته 139 ألف دولار مقابل 133 ألف دولار بزيادة بلغت 5%.





واحتلت "تركيا" المرتبة السابعة بنحو 84 ألف دولار مقابل 33 مليون دولار ، واحتلت "الكويت" المرتبة الثامنة بما قيمته 82 ألف دولار مقابل 16 ألف دولار، تلاها "المانيا الاتحادية" بما قيمته 51 ألف دولار مقابل 69 ألف دولار، واحتلت الولايات المتحدة المرتبة العاشرة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 48 ألف دولار مقابل 36 ألف دولار بارتفاع بلغ 36%.





من جانب آخر أشار التقرير إلى تراجع صادرات مصر من الحديد الصب والصلب والأسمنت خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 596 مليون دولار مقابل 805 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 35%.





وأوضح التقرير أن التراجع يعود لانخفاض صادرات “الحديد الصب والصلب” بنحو 31% لتبلغ 492 مليون دولار مقابل 716 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.





ونوه بأنه تم التصدير الى نحو 66 دولة منهم 19 دولة لأول مرة تضمنت (تايلاند،المالديف، سويسرا، التشيك، الجابون، جورجيا، زامبيا روديسيا الشمالية، أوراجوي، الصومال، تايوان، رواندا، الدنمارك، كازخستان، بوركينا فاسو، اتحاد نيجيريا، الصين، جامبيا، بورتريكو، السويد).





واستحوذت 10 دول على 76% من إجمالي صادرات مصر من الحديد خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2019 بنحو 373.8 مليون دولار، يأتي على رأسها السعودية والتي ارتفعت قيمة صادرات الحديد لها خلال تلك الفترة بنسبة 179% لتسجل 139.982 مليون دولار في مقابل 50.179 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.





وجاءت في المرتبة الثانية “اسبانيا” بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للحديد بما قيمته 36.136 مليون دولار مقابل 75.597 مليون دولار بتراجع بلغت نسبته 52%، وفي المرتبة الثالثة “الولايات المتحدة الأمريكية ” بنحو 36.022 مليون دولار مقابل 69.508 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 48%.





وجاءت “السودان” في المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 33.407 مليون دولار مقابل 50.142 مليون دولار بتراجع بلغ 33%، تلاها في المرتبة الخامسة “إيطاليا” بما قيمته 28.462 مليون دولار مقابل 101.834 مليون دولار بنسبة تراجع بلغت 72%.





وزادت صادرات الحديد إلى كندا بنسبة 222% خلال الـ8 أشهر الأولى من 2019 لتسجل 28.22 مليون دولار في مقابل 8.736 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018، و كينيا بنسبة 37% لتبلغ 16.659 مليون دولار في مقابل 12.118 مليون دولار ، وبلغت لتايلاند لنحو 19.866 مليون دولار، بينما تراجعت للاردن بنسبة18% لتسجل 18.474 مليون دولار في مقابل 22.612 مليون دولار، و للجزائر بنسبة 56% لتسجل 16.685 مليون دولار في مقابل 38.294 مليون دولار.





ولفت التقرير إلى ارتفاع صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير –أغسطس 2019" بنحو 17% لتبلغ 104 ملايين دولار مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.





ونوه بأنه خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام تم التصدير الى 58 دولة منهم 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام تضمنت( زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – المانيا الاتحادية- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت، بنما، قبرص، ايطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، اثيوبيا، رومانيا،اسبانيا، ملاوي).





واستحوذت 10 دول على 88.4% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2019" بنحو 91.924 مليون دولار، يأتي على رأسها ليبيا والتي ارتفعت قيمة صادرات الأسمنت لها خلال تلك الفترة بنسبة 243% لتسجل 54.205 مليون دولار في مقابل 15.814 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018.





وجاءت في المرتبة الثانية “المملكة العربية السعودية” بقائمة أكبر 10 دول مستوردة للأسمنت بما قيمته 8.93 مليون دولار مقارنة بنحو 9.051 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2018 بتراجع بلغ 1%.





وجاءت ” الولايات المتحدة الأمريكية” في المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 7.072 مليون دولار مقارنة 5.248 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 35% ، تلاها في المرتبة الرابعة “اليمن” بنحو 5.645 مليون دولار مقابل 7.008مليون دولار بتراجع بلغ 19%، واحتلت “كينيا” المرتبة الخامسة بما قيمته 4.067 مليون دولار مقابل 21.436 مليون دولار بتراجع بلغ 81%.



