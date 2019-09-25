رواد التواصل الاجتماعي يكشفون مكان اختباء الفنان الهارب محمد على.. صور

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منوعات

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الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:10 م
صدى البلد
أحمد شريف
نجح مسئولو مجلس إدارة مركز شباب العدوه، أحد أندية القسم الرابع ،برئاسة محمود تاج ،من إتمام  التعاقد مع اللاعب طارق أبو النسب ،صانع ألعاب المنيا السابق ،لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد لموسم 2019/2020 .

ووقع طارق أبو النسب علي عقود انضمامه لفريق مركز شباب العدوه ،لمدة موسم واحد بعد فسخ تعاقده مع فريق الألومنيوم ،في حضور مسئولي مجلس الادارة ،وأحمد القزمولي المشرف على الكرة،وإدارى الفريق .

ويذكر أن طارق أبوالنسب قد سبق له اللعب للعديد من الأندية وهم المنيا، وسوهاج، كما سبق له الاحتراف في الدوري القطري.

مركز شباب العدوة، من تحقيق هدفه الأسمي وهو الصعود للدوري القسم الثالث، خاصه وأنه قد خاض لقاءًا في مباراه الترقي مع فريق مركز شباب سمسطا،حيث خسر ذهابًا بهدفين لهدف ملعب الضيف، لكنه لم يتمكن في ملعبه من تحقيق أي هدف ليظل في دوري القسم الرابع لهذا الموسم. 

و يذكر أن مسئولي مجلس ادارة مركز شباب العدوه قد استقر علي تشكيل الجهاز الفنى بقيادة أشرف يوسف ويضم كل من : 
أشرف يوسف مديرا فنيا 
نيرون صبحي مدرب عام
وحيد حسان مدرب حراس مرمى
أحمد عبدالمالك مديرًا للكره
مصطفي الريدي أخصائي إصابات 
سعيد محمود إداري
أحمد القزمولي المشرف العام على الكرة

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