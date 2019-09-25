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فن

نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:07 م
فيفى عبده
فيفى عبده
أحمد إبراهيم
برر الفنان نبيل الحلفاوى ظهور الفنانة فيفى عبده بالنظارة السوداء ووضع طرحه على راسها فى الفيديو الذى تهاجم فيه الهارب محمد على.

وقال نبيل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "مظهر فيفي عبده في الفيديو اللي عملته يثبت أنه تلقائي وإلا كانت قد استعدت له بدلا من القمطة والنظارة السوداء".

يذكر أن نبيل الحلفاوى شارك فى مسلسل "أمر واقع" والذى شهد آخر ظهور فنى له فى رمضان قبل الماضى والذى شاركه البطوله فيه كريم فهمى ونجلاء بدر.

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