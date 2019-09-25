البريد المصري يشارك في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد العالمي بسويسرا

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد المصري إن البريد المصري يشارك في المؤتمر الاستثنائي الثالث للاتحاد البريدي العالمي بسويسرا المنعقد حاليا ويستمر حتى غدا لمناقشة أهم التحديات التي تواجه صناعة البريد على مستوي العالم خلال الفترة الحالية.



وأضاف الصغير، في تصريح له اليوم الأربعاء أن هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبرى ومشاركة واسعة من جميع البلدان، حيث يشهد مشاركة أكثر من 150 دولة من أعضاء الاتحاد بهدف مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تخص مستقبل العمل البريدي والتحديات التي يواجهها.



وأشار إلى أنه من ضمن هذه الموضوعات اتخاذ قرار بشأن مستقبل نظام الأجور البريدية واعتماد نظام الأسعار المعلنة ذاتيًا حيث يمثل هذا النظام تحديًا كبيرًا للعديد من الدول لأن رفع الأجور البريدية طبقًا لهذا النظام سيؤدي إلى اضطرابات في الخدمة البريدية لا يمكن لغالبية المؤسسات البريدية تحمل تداعياته على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حيث إنه نظام لا يتوافق مع مصالح كافة البلدان النامية والأقل نموًا وخاصة الدول التي تقدم خدماتها بأسعار مدعومة لمواطنيها مراعاة للبعد الاجتماعي والاقتصادي.



ولفت إلى أنه في ظل هذه التحديات يقود البريد المصري جبهة إدارات البلدان النامية بالتنسيق مع الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل واللجنة العربية الدائمة للبريد والاتحاد البريدي لأسيا والباسيفيك لتوضيح أهمية الالتزام بالوثائق الخاصة بالاتحاد البريدي العالمي والتي تنص على الأسعار الخاصة بالأجور والزيادة السنوية لها مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للبلدان النامية والأقل نموًا وذلك بهدف تطبيق زيادة تتسم بالتوازن ولا تضر بمصالح البلدان النامية.



وأضاف الصغير أنه من المقرر عقد العديد من الاجتماعات المكثفة مع ممثلي الاتحادات البريدية المشاركة والاتحاد البريدي العالمي خلال فعاليات المؤتمر للتوصل إلى اتفاق يدخل تعديلات على الأنظمة الحالية بما يخدم مصالح مصر والدول النامية والأقل نموًا.



وتابع أن مشاركة البريد المصري في مثل هذه الاجتماعات تهدف إلى إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم لتبادل ونقل الخبرات البريدية وعرض الأفكار والرؤى وتعزيز سبل التعاون بين البلدان حيث إنها تعد فرصة مناسبة لمناقشة كافة الموضوعات التي تخص البريد المصري مع مختلف البلدان الأعضاء بالاتحاد.