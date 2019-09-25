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فن

رضوى الشربيني توجه رسالة للفنانة بلقيس لهذا السبب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:08 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
قسم الفن
وجهت الاعلامية رضوي الشربيني رسالة للفنانة بلقيس لتهنئتها علي احدث اغانيها "تعالي شوف".

ونشرت رضوى الشربيني صورة من الكليب في خاصية "الاستوري" علي حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلقت عليها قائلة: "مش ممكن حلاوتك وحلاوة الاغنية".

الاغنية من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع عبديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

الجدير بالذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.
رضوى الشربيني توجه رسالة للفنانة بلقيس لهذا السبب

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