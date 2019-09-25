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رياضة

اتحاد الكرة يستطلع رأي مدرب منتخب الشباب بشأن دورة شمال إفريقيا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 06:09 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
يسرى غازى
تلقت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني دعوة رسمية لمشاركة منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 21 الي 30 نوفمبر المقبل.

وأحالت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة الدعوة إلى الجهاز الفنى لمنتخب شباب الفراعنة بقيادة ربيع ياسين للموافقة على المشاركة ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا من عدمه.

ويستعد منتخب الشباب لمباراتى منتخبي السعودية وسلطنة عمان الوديتين المقرر إقامتها علي ملعب نادي الشمس يومي الخميس المقبل 26 سبتمبر والأحد المقبل 29 سبتمبر الجاري في الرابعة عصرا استعدادا لتصفيات الأمم الأفريقية.

واستدعى ربيع ياسين وجهازه المعاون 27 لاعبا من أجل الدخول فى معسكر تدريبي في فندق حرس الحدود.

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