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رياضة

إصابة في الكتف تهدد مستقبل كيريوس في الملاعب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:40 م
الاسترالي نيك كيريوس
الاسترالي نيك كيريوس
رويترز
قد يغيب الاسترالي نيك كيريوس عن بقية موسم البطولات الآسيوية بعد تفاقم إصابته في الكتف خلال الهزيمة 7-6 و6-1 اليوم الأربعاء أمام الإيطالي اندرياس سيبي في الدور الأول لبطولة تشوهاي للتنس في الصين.

وكان كيريوس متقدما بنتيجة 4-1 في المجموعة الأولى حين شعر بآلام في كتفه عرقلت ضربات إرساله القوية وهو سلاحه الأكثر قوة.

وقال كيريوس المصنف السادس الذي انسحب أيضا من كأس ليفر مطلع هذا الأسبوع بسبب الاصابة ذاتها "لا توجد أي فرصة أمامي للعب إذا لم أتمكن من تسديد ضربات الإرسال...لأن الارسال نقطة قوتي. وضربات الإرسال عي الضربات التي أفضلها.

"لهذا إذا لم أتمكن من تسديد ضربات إرسالي بأفضل طريقة ممكنة وتعثرت، فلن أزعج نفسي باللعب حتى أتمكن من استعادة قدرتي مجددا".

وأضاف "لعبت بشكل جيد في المجموعة الأولى. كنت على وشك كسر إرساله للفوز بها... بدا واضحا أنني كنت أعاني.

"عادة ما تصل سرعة ضربة إرسالي إلى نحو 230 كيلومترا في الساعة لكنها لم تصل إلى 180 كيلومترا هذه المرة".

وأوضح كيريوس، المعروف بعصبيته الشديدة التي تسبب له مشاكل، أنه سيفكر في الحصول على قسط من الراحة حتى انطلاق نهائيات كأس ديفيز في مدريد في نوفمبر .

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