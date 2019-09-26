تعرف على مواعيد قطع المياه في الوادي الجديد

تجري شركة مياه الشرب عمليات صيانة لمحطات المياه في محافظة الوادي الجديد.





وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في الوادى الجديد أنه سيتم قطع المياه عن جميع محطات تنقية مياه الشرب بالمدينة والقرى التابعة للمركز وذلك لغسيل وتطهير تلك المحطات.





وقال المهندس عادل عباس رئيس المركز ، إنه سيتم البدء بغسيل محطة تنقية مياه المدينة يوم السبت المقبل 28 سبتمبر، يليها غسيل محطة مياه قرية أولاد عبد الله يوم الأحد 29 سبتمبر الجاري.





كما سيتم غسيل محطة تنقية مياه قرية مرزوق يوم الاثنين 30 سبتمبر، يليها بعد ذلك غسيل محطة تنقية مياه قرية ذخيرة يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل، بينما سيتم غسيل محطة مياه قرية البشندى يوم الاربعاء 2 اكتوبر.



