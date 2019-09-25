ساندرز: ترامب أكثر الرؤساء الأمريكيين فسادا في التاريخ

شن بيرني ساندرز المرشح للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات أقوى هجوم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب فضيحة أوكرانيا.



وكتب بيرني، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن ترامب أكثر الرؤساء فسادا في التاريخ الأمريكي.



ومن جانبه، أكد الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي أن نص المكالمة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي يبدو كأنه أسلوب "ابتزاز كلاسيكي للرعاع"، على حد تعبيره.



وبعد نشر مضمون المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس الأوكراني، التي تسببت في بدء دراسة عزل سيد البيت الأبيض، قال ترامب إنه لم يكن هناك أي ضغوط على كييف.



ووصف ترامب نص المكالمة بأنه "كان خطابا وديا"، موضحا أنه لم يكن هناك أى ضغوط، ولكنها تتجه إلى أن تكون "مكالمة من الجحيم".



وأضاف أن إطلاق مجلس النواب الأمريكي لإجراءات استجوابه تشبه "مصيدة الساحرات"، وأنها أكبر مصيدة في التاريخ الأمريكي، واصفا إجراءات عزله بالعار.



وأشار تسجيل الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي أجري يوم 25 يوليو الماضي، إلى أن ترامب طلب من زيلينسكي النظر في قضية هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لكنه لم يربط هذا الموضوع بمسألة مساعدات الولايات المتحدة لأوكرانيا.



وقال ترامب لزيلينسكي، بحسب نص هذه المكالمة، الذي تمت صياغته اعتمادا على تسجيلات موظفي البيت الأبيض الحاضرين خلال إجراء الاتصال، إن دراسة الرئيس الأوكراني قضية بايدن ونجله ستكون أمرا ممتازا.



ونقل نص المكالمة عن ترامب قوله: "هناك حديث مكثف حول نجل بايدن، وهو أن بايدن (الأب) أوقف الملاحقة القضائية (في أوكرانيا)، وكثير من الناس يريدون كشف الحقيقة، وإذا كان بإمكانك فعل أي شيء في هذا السياق بالتعاون مع وزير العدل الأمريكي ويليام بار فهذا سيكون أمرا ممتازا".



وأضاف ترامب: "بايدن راح وتباهى أنه أوقف الملاحقة القضائية، وإذا كان بإمكان النظر في هذا الأمر (فراغ في النص)... وذلك يبدو فظيعا بالنسبة لي".