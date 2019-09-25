موظفة خططت لسرقة محل عملها فواجهت عقابا قاسيا.. شاهد ما حدث لها

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه قد صدر مؤخرًا حكم بالسجن لمدة 12 عامًا على موظفة في متجر للمراهنات يوجد بمقاطعة "كنت" في إنجلترا، والتي كانت قد تظاهرت بالذعر خلال عملية سطو مسلح على محل عملها، في حين أنها كانت في حقيقة الأمر من خططت للسرقة بنفسها، وكان إجمالي ما تمكن اللصوص من الاستيلاء عليه بفضلها يقدر بنحو 11 ألف جنيه إسترليني.



وأظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا المراقبة بالمتجر اللحظة التي اقتحم فيها لصان ملثمان محل عملها، في حين حاولت هي التظاهر بالخوف والصدمة والانصياع لطلبات اللصين.



وأشارت الصحيفة إلى أن اللصين كانا يحملان أسلحة مقلدة خلال عملية السطو، وقاما بتوجيهها ناحية الموظفة، التي تُدعى "ناتالي سولاري".



وتبين للشرطة من خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالمتجر وجود شريك ثالث للصين اللذين قاما بتنفيذ عملية السرقة، وقد كان في انتظارهما في الخارج لمساعدتهما على الفرار، وتمكنت الشرطة من خلال تحقيقاتها من تحديد هوية اللصوص وتم إلقاء القبض عليهم.



واتضح من خلال البيانات الموجودة على هواتفهم أن الضحية المزعومة "سولاري" من الممكن أن تكون متورطة في السرقة، حيث أن أحد اللصوص قام بالاتصال بها في نفس يوم السرقة.



وأخبرت الموظفة الشرطة بأنها بالفعل تعرف ذلك اللص، لكن لم يكن لديها أي فكرة عن تورطه في السرقة ولم تتمكن من تمييز صوته عند اقتحامه المتجر، إلا أن الشريك الآخر الذي كان في انتظار اللصين في الخارج أكد للشرطة أن "سولاري" خططت للسرقة، وأنها أرسلت رسالة أبلغتهم فيها بأن الخزنة مفتوحة وعليهم أن يسرعوا، وهو ما أنكرته.



وصدر مؤخرًا ضدها حكم بالسجن لمدة 12 عامًا، وعلى بقية اللصوص بالسجن لمدة تتراوح ما بين 5 و8 أعوام.





