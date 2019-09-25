هزاع المنصوري.. ماذا قال مسئولو الإمارات عن أول رائد فضاء عربي؟

فرحة كبيرة تشهدها الإمارات والدول العربية بانطلاق أول رائد فضاء عربي يحمل الجنسية الاماراتية، الذي يعرف باسم " هزاع المنصوري" محققا حلم سنين لبلاده بالسفر إلى الفضاء، من محطة الفضاء الدولية على متن رحلة، تستغرق 8 أيام.



وصعد هزاع المنصوري على متن مركبة الفضاء «Soyuz MS-15» التي ستطلق من قاعدة بايكونور في كازاخستان، ويعودون إلى الأرض على متن «Soyuz MS-12» في 3 أكتوبر 2019، وتم تحديد موعد هذه المهمة في البداية في أبريل الماضي ولكن تم تأجيلها إلى 25 سبتمبر 2019 بعد حادث إطلاق مركبة الفضاء «Soyuz MS-10» في 10 أكتوبر 2018، ويرصد «صدى البلد» قصة رائد الفضاء الشاب والتحاقه بهذا المجال.



يرصد صدى البلد ما قاله وزراء دولة الإمارات العربية وتفاعل المواطنين على الحدث..



قال حمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي: ندعو الله عز وجل لـ #هزاع_المنصوري بالتوفيق في مهمته والعودة سالمًا إلى الوطن. #وام#طموح_زايد_يعانق_الفضاء #أول_رائد_فضاء_إماراتي







وقالت وزيرة ملف الامن والغذاء بالامارات مريم بنت محمد سعيد: نشهد اليوم حدثا تاريخيا ... رحلة #أول_رائد_فضاء_إماراتي الى #محطة_الفضاء_الدولية🚀...يحمل معه #طموح_زايد.. #هزاع_المنصوري ... الله يوفقك ويحفظك يا فخر #الإمارات 🇦🇪.#وام







فيما قالت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء : #طموح_زايد من أرض #الإمارات إلى الفضاء. شكرًا لقيادتنا التي تؤمن بقدرات #عيال_زايد.#وام#هزاع_المنصوري #طموح_زايد_يعانق_الفضاء".







وقال حمدان بن زايد ممثل الحاكم في منطقة الظفرة: لحظات تاريخية ومشاعر استثنائية وقصص نجاح ملهمة عشناها اليوم ، على بركة الله وبتوفيقه انطلق #هزاع_المنصوري الى #الفضاء حاملًا معه آمال وطموحات قيادته وأهله ورافعًا اسم وعلم #الإمارات عاليًا خفاقًا.#وام







فيما قال أحمد بالهول الفلاسي وزر التعليم العالي: ها نحن اليوم نشهد مهمةً استثنائية في لحظة تاريخية، ستتذكرها الأجيال بكل فخرٍ واعتزاز.. اليوم انتقل قطاع #الفضاء الوطني إلى مرحلةٍ جديدة تنضم #الإمارات فيها إلى أهم دول #العالم في هذا القطاع الحيوي.. اليوم عانق".







وقال حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم: حلم #الوطن في معانقة #الفضاء اقترب .. #هزاع_المنصوري .. أول رائد فضاء إماراتي.. في مهمة اللامستحيل لاكتشاف الفضاء.. كل التوفيق له.. طلبتنا رسالتنا لكم: إجعلوا منه قدوة وسيروا على خطاه.#وام









وقال حمدان بن محمد ولي عهد دبي : #هزاع_المنصوري شاب إماراتي يجسّد الأمل العربي في غد أفضل... وانجازات #الإمارات ستبقى منارة تضيء الطريق نحو تحقيق هذا الأمل".







وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية: نحتفل بكل فخر برائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري وإنجازات دولة الخير والعز تتوالى، تهانينا لقادتنا روادنا أصحاب الطموح والهمة، مبروك يا إماراتنا ومن إنجاز إلى إنجاز.







وقال #هزاع_بن_زايد نائب رئيس المجلس التنفيذي لإماراة أبو ظبي: مبارك لـ #رئيس_الدولة ونائبه والشيخ #محمد_بن_زايد وحكام #الإمارات وأولياء العهود ولكل الإماراتيين ولكل محب لمسيرة الإمارات ونهضتها، هذه اللحظة التاريخية التي ستبقى طويلًا في الذاكرة.

