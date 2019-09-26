بـ 5 جنيهات.. طريقة سحرية لإطالة الشعر في أسبوع

الشعر الطويل حلم كل فتاة، لكنه يحتاج إلى عناية فائقة وعلاج لمشاكل الشعر التي تعيق نموه وكثافته، ويعد تساقط الشعر والتقصف من أبرز المشاكل التي تواجه معظم الفتيات حاليًا وهى تعود بشكل رئيسي لسوء التغذية.





ويمكنك علاج مشاكل شعرك بوصفة منزلية بسيطة ورخيصة، دون الحاجة إلى شراء منتجات الشعر الجاهزة فارهة الثمن، فقط يمكنك شراء بذور الحلبة من العطار واستخدامها بعدة طرق على شعرك لتلاحظي النتيجة بعد أسبوع واحد من استخدامها، بحسب نصائح موقع "glowpink" المعني بجمال المرأة.





طريقة تحضير الحلبة للشعر :





- ضعي 3 ملاعق كبيرة من الحلبة في وعاء به ماء واغسليها جيدًا

- بعد غسل بذور الحلبة، قومي بغليها على النار، واتركيها تغلي حتى تقل كمية الماء ثم ضيفي كوب ماء مرة أخرى

- وكرري هذه العملية لمدة 4 مرات، حتى تحصلي على ماء الحلبة المغلي مشبعًا برائحتها

- صفي ماء الحلبة المغلي من البذور في وعاء واتركيها تبرد

- ضعي ماء الحلبة المغلي في زجاجة بخاخ





طريقة استخدام الحلبة لـ تطويل الشعر :





1- اغسلي شعرك جيدًا حتى يكون خالي من اي زيوت

2- استخدمي زجاجة البخاخ ورشي ماء الحلبة المغلي على فروة رأسك

3- احرصي على رش ماء الحلبة المغلي على منطقة الفراغات والشعر الخفيف

4- رشي مغلي الحلبة على أطراف شعرك حتى يصبح الشعر مشبعًا بماء الحلبة من الجذور وحتى الأطراف

5- قومي بعمل مساج خفيف لفروة رأسك باستخدام أطراف أصابعك حتى يزيد تدفق الدم في الفروة وتستفيدي بماء الحلبة