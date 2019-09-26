برلمانى: وصول القوافل الطبية لـ 14 دولة إفريقية من أهم وسائل القوى الناعمة

أشاد اللواء حاتم باشات عضو لجنة الشئون الإفريقية بوصول القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى لـ 14 دولة داخل القارة السمراء، مشيرا إلى أنه إنجاز جديد للدولة فى إطار توطيد علاقاتها الخارجية.



وأكد حاتم باشات خلال تصريحات لـ: "صدى البلد"، أن القوافل المصرية لعلاج مليون إفريقي وإنشاء عيادات لعلاج فيروس سى وتدريب الأفارقة على كيفية عمل المسح الطبى من خلال عيادات "تحيا مصر إفريقيا"، أهم وسائل القوى الناعمة التى طلما نادت بها لجنة الشئون الإفريقية.



وأضاف عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن دخول مبادرة الرئيس السيسى حيز التنفيذ بهذه السرعة دليل قاطع على جدية الدولة المصرية فى العمل من أجل الصالح الإفريقى، ومردود ذلك سيكون إيجابيا على جميع المجالات وليس القطاع الصحى فقط.



كان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، قال إنه تم إطلاق قوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، وذلك بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح التجربة المصرية بحملة 100 مليون صحة وقد وصلت لـ 14 دولة إفريقية.