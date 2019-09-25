عصام شيحة: الدولة لديها رؤية طويلة المدى فى التعامل مع الشائعات

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض و المحلل السياسي، إن هناك شعور بوجود حالة استقرار فى الاقتصاد انعكست على ضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبية، مؤكدًا أن رأس المال جبان، ورأس المال ينطلق عندما يكون هناك استقرار وامان.



وأضاف عصام شيحة، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن البورصة المصرية نجحت في استرداد 16 مليار جنيه من خسائرها، موضحا أن ذلك جاء بعد حالة الاستقرار التي شعر بعد الجميع رغم الحلة الشرسة التي واجهتها مصر.



وأشار إلى أن، الدولة المصرية لديها رؤية طويلة المدى فى التعامل مع الشائعات التي تصدر، مؤكدًا أن هذا يكون له تأثير إيجابي على رجال الأعمال، ويعطي لهم الأمان فى الاستثمار فى مصر.



وأوضح أن مصر تعرضت الشائعات فى الفترة الأخيرة لـ شائعات كثيرة من قبل الكارهين لمصر ولكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها .