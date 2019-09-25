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فن

منصة الجونة تناقش "بناء جسور للتواصل: دوافع الإنتاج الإيطالي الدولي المشترك"

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:03 م
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
محمد نبيـل
في اليوم الخامس لمنصة الجونة للاعمال السنيمائية التي تنعقد على هامش مهرجان الجونة السنيمائي، عقد ندوة بعنوان "بناء جسور للتواصل: دواقع الانتاج الإيطالي الدولي المشترك" في مكتبة الجونة.

وتحدث المخرج والمنتج الإيطالي "أنطونيو فالدوتو" عن سوق الأفلام الإيطالي و طرق الانتاج والتمويل والتوزيع، موضحا الفرص و الصعوبات التي تواجه صناعة الأفلام بشكل عام.

وعبر أنطونيو عن سعادته بتواجده هنا ضمن مهرجان الجونة السينمائي، موضحا أهمية مثل هذة المهرجانات التي تعد فرصة لعقد اتفاقيات وشراكات بين إيطاليا ودول البحر الأبيض المتوسط لما لهم من روابط تاريخية وفنية مشتركة.

وتطرق في الحديث عن آخر اتفاق مترك بين ANICA الجمعية الإيطالية لصناعة الأفلام السمعية والبصرية، مع دولة تونس ضمن فعاليات مهرجان السينما المتوسطية بتونس للانتاج التشاركي للأفلام. وصرح بأن هذا الإتفاق يسهل الشراكة في الانتاج والتمويل ليس فقط مع إيطاليا لكن مع الكثير من الدول الأوروبية. ومن أهم مميزات الاتفاقية هو امكانية انتاج فيلم مشترك باللغة العربية فقط.

وتحدث أنطونيو عن قوانين صناعة الأفلام في إيطاليا، كما عرض بعض الإحصائيات المهمة، الخاصة بصناعة الأفلام في إيطاليا، و ابرزها أن ٢٣% من حجم انتاج الأفلام في أيطاليا هو إنتاج مشترك.

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