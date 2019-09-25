لم تترك فئة إلا تعرضوا لها بالعنف.. حافظ أبو سعدة يكشف أكاذيب الإخوان وتآمرهم ضد المصريين

قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية كشفت عن حقيقتها أمام الشعب المصري خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن الإخوان تعدوا علي قطاع كبير من الشعب المصري وقاموا بقتل الجنود وارتكبوا اعمالا إرهابية كثيرة.



وأضاف «حافظ أبو سعدة» حلال تصريحات على قناة " اكسترا نيوز "، أن جماعة الإخوان لم تترك فئة او طائفة في الشعب المصري إلا تعرضوا لها بالعنف، حتى انهم استهدفوهم بالقنابل في المناطق التي بها سكان مدنيون مثل ميدان التحرير ومحطة مصر و الأزهر وجامعة القاهرة.



وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه يجب التصدي ومواجهة الشائعات وأكاذيب الاخوان وتوضيح الأمور لمعرفة الحقائق، مؤكدا أن جماعة الإخوان الارهابية لم يعد لها ظهير شعبي ووضعوا حائط صد بينهم وبين الشعب المصري.



وأشار إلى أن قناة الجزيرة القطرية والقنوات الداعمة للإخوان تعرض الأكاذيب لخلق أوضاع غير حقيقية من خلال بثها الأكاذيب والشائعات، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لإرهابية لها وجهان تظهر الديمقراطية وتخفي العنف.