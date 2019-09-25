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ستموت في العشرين.. أزمة بين مهرجاني الأقصر والجونة.. الأول دعمه والثاني عرضه

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:28 م
الفيلم السودانى ستموت
الفيلم السودانى ستموت فى العشرين
شمس يونس
يعتبر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية من أهم المهرجانات التى تقام بمصر والتى تهتم بالسينما الإفريقية لتعزيز العلاقات بين مصر وبين دول إفريقية وكان اتجاه المسؤولين على المهرجان اختيار أجود الأفلام الأفريقية فى العروض ، فيما دار صراع مميت بين مهرجان الأقصر ومهرجان الجونة للفوز بالعرض الأول للفيلم السودانى " ستموت فى العشرين " للمخرج أمجد أبو العلا والمنتج حسام علوان.

وصرحت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بإخلال منتج الفيلم السوداني، والذي كان قد حصل على منحة دعم من صندوق" إتصال " الذي يتبع مهرجان الأقصر، وكان شرط التعاقد هو أن يكون العرض الأول بمصر لصالح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية ، وبعد ترشح الفيلم للعرض في إحدى مسابقات مهرجان فينيسيا 2019 ، سعت إدارة مهرجان الجونة بالاتفاق مع منتج الفيلم للحصول على العرض الأول في مصر بما يخالف التعاقد القائم.

وأضافت إدارة مهرجان الأقصر أنه تم الحصول على اتفاق مع المنتج بحضور نقيب السينمائيين وتوقيعه بأن يتم العرض الأول في الجونة بحضور ممثل لمهرجان الأقصر كأحد الداعمين ضمن فريق عمل الفيلم، وأن توجه الدعوة الرسمية من الجونة بهذه الصيغة التي ستتبعها إجراءات أخرى ، إلا أن إدارة الجونة رغم علمها بالاتفاق وموافقتها عليه ، رفضت إرسال الدعوة بالصيغة المطلوبة ، وعدم الاعتراف بحق مهرجان الأقصر .

وأكدت عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر ومؤسس صندوق " اتصال " لدعم الفيلم الإفريقي ، أن المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة كان أحد أعضاء لجنة التحكيم التي شكلها الأقصر الإفريقي 2016 لدعم تطوير الأفلام الروائية وكان الفيلم المذكور أحد هذه الأفلام والذي تم دعمه بمبلغ 5000 دولار أمريكي لمرحلة التطوير والتي كانت بداية محفزة لحصول الفيلم على منح أخرى وصلت إلى مليون دولار كما صرح منتج الفيلم سابقًا ، مشيرة الى علم أمير رمسيس أن العرض الأول المصري للفيلم حق أصيل لمهرجان الأقصر ورغم هذا سعت إدارة الجونة بكل قوتها لاقتناص هذا الحق .ورغم قبولنا لتسويات ودية لصالح الفيلم وصناعه إلا أننا نرفض هذه التصرفات غير المهنية للحصول على الأفلام ، مما يضر بصناعة السينما والمهرجانات بمصر .

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