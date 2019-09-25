البابا تواضروس يناقش آليات تطوير الفن القبطي بمعهد الدراسات

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتورة هند فؤاد إسحق رئيسة قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم.



ودارت المناقشات حول أسلوب تطوير البحث والدراسة والأعمال الفنية واحتياجات القسم من ناحية الإمكانيات والتجهيزات.



حضر اللقاء الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد والدكتور عادل فخري وكيل المعهد.



ويشار إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد استقبل وفد الرهبنة القبطي بعد عودته من زيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، حيث قضوا أسبوعا في زيارة العديد من الأديرة والكنائس الروسية، وتمتعوا بمحبة رؤساء ورئيسات الأديرة هناك، ودفء الاستقبال من جانب الكنيسة الروسية.