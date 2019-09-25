بعد أزمة جائزة the best كريم فهمى يتضامن مع محمد صلاح

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة على موقع الصور والفيديوهات الانستجرام للاعب منتخب مصر ونادى ليفربول، محمد صلاح .





وأوضح فهمى فى الصورة تصامنه مع محمد صلاح و حزنه قائلا: طبعا مش محتاج أقول إن الراجل ده من أنجح الناس اللي في مصر إن مكانش أنجحهم، كل الجدل اللي حصل في التصويت وفيه تقصير من الجانب المصري لو صح تبقي كارثه أننا منقفش معاه و سيبك بقي من فكرة حرية الرأي لأن كل لعيب بلده ساندته حتي لو مش هو الأفضل، أما بقي بخصوص الصحفي هاني دانيال لو زي ما سمعنا التفاصيل كده و طلعت حقيقه يبقي إحنا في كارثه وغل و حقد و قرف، محمد صلاح لو كان في إيدي تصويت كنت اديتلك صوتي ميت مرة مش أنا بس و معظم الشعب المصري الا فيه مرضي نفسيين حوالينا مش حابيين النجاح و بيسيطر عليهم الحقد.



الجدير بالذكر أنه اشتعلت في الساعات الماضية أزمة نارية بين الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي،واتحاد الكرة المصري، عقب الإعلان عن نتائج تصويت جائزة the best والتي توج بها الأرجنتيني ميسي لاعب برشلونة كلاعب العام متفوقا على فان دايك وكريستيانو رونالدو.