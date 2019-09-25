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انخفاض الدولار.. عصام شيحة: هذا مؤشر نجاح الإصلاح الاقتصادي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:16 م
الدولار
الدولار
البهى عمرو
قال عصام شيحة، المحامي بالنقض و المحلل السياسي، إن انخفاض الدولار المستمر مؤشر على نجاح استراتيجية الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عصام شيحة، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن الدولة المصرية لديها رؤية وعلينا مشاركة المواطنين فى هذا، وإعطائهم أملا أن المستقبل أفضل.

وأشار إلى أن الجميع يحتاج ان يشعر بما يتم ولكن فى الأمد القريب، وأكد أن الجميع يشعر بما تم فى الفترة الأخيرة فى المشروعات والإصلاحات الاقتصادية، المواطن بدأ يحصد ثمار الإصلاح الاقتصادي بدليل اختفاء طوابير الوقود والخبز.

وأوضح أن، الجميع أصبح يشعر بالأمان، والجميع مطالب بنقل رؤية الدولة المصرية للمواطن.

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