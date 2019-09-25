من جديد.. الميليشيات الحوثية تستهدف مرافق مدنية سعودية بصواريخ ومسيرات إيرانية الصنع

أكد وزير ​الدولة​ السعودي للشؤون الخارجية ​عادل الجبير​ أن "الميليشيات الحوثية تستهدف مرافق مدنية سعودية ب​صواريخ​ ومسيرات إيرانية الصنع"، معتبرا أن "محاولة ربط هجوم ​أرامكو​ ب​اليمن​ غير منطقية و​الصواريخ​ أطلقت من ​الشمال​ وليس من اليمن"، وفق صحيفة مكة.



وكشف الجبير أن "محققين أممين من دول أخرى يشاركون في تحقيقات هجوم أرامكو ونعلم أن الصواريخ التي استهدفت المنشأتين جاءت من الشمال ونعمل على تحديد الموقع".



من جهة أخرى رأى أن "​الاتفاق النووي​ ضعيف ويجب تشديد آلية تفتيش المنشآت النووية الإيرانية"، مؤكدا أنه "يجب أن يشمل أي اتفاق ملف الصواريخ الإيرانية ورعايتها للميليشيات في المنطقة".