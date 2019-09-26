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برلمان

السيسي أعاد دور مصر فى أفريقيا.. برلمانية: علاقتنا فى القارة وصلت لمستوى رفيع

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:25 ص
النائبة مرفت ميشيل
النائبة مرفت ميشيل
أسامة علي
قالت النائبة مرفت ميشيل عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، انه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهمة الرئاسة وهو يتبنى سياسية اعادة دور مصر افريقيا كسابق عهده بعد تراجع هذا الدور خلال سنوات مضت.

وأوضحت مرفت ميشيل خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" ان السياسية المصرية تعتمد على توطيد العلاقات والانطلاق نحو المشاركة فى انشاء المشاريع التنمويه داخل القارة الافريقية، بجانب دور الازهر الشريف، وعلى مستوى العلاقات الاجتماعية اطلاق القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون افريقى من فيروس سى التى وصلت لـ 14 دولة افريقيا.

واشادت عضو لجنة العلاقات الخارجية،بالمستوى الكبير الذى وصلت إليه علاقات مصر الخارجية داخل القارة، معقبة:" اهمية اعادة مصر للعمق الافريقى لا غنى عنها فدولتنا محورية وتأثيرها كبير على المستوى الاقليمى.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إطلاق قوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون افريقى من فيروس سى، وذلك بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح التجربة المصرية بحملة 100 مليون صحة وقد وصلت لـ 14 دولة افريقية.

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