فيديوجراف| تفاصيل عودة انطلاق تطبيق watch it

تستعد منصة watch it لانطلاقة قوية بعد حصولها على الحقوق الرقمية لأهم الأعمال الدرامية وأقوى الأفلام والمسرحيات.



كما بدأت المنصة بعرض إنتاج ٢٠١٩ بشكل حصري مثل مسلسلات بحر؛ وقيد عائلي؛ ونصيبي وقسمتك الجزء الثالث.



يذكر أن منصة watch it قامت مؤخرا بعمل تأمين شامل للمنصة، بعدما تعرضت لمحاولات من بعض القراصنة لكسر أمن المنصة، وذلك فى الأيام الأولى للانطلاق التجريبي فى مايو الماضي.

