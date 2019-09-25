منى عمر تكشف تفاصيل مهمة عن منتدى الثقافة لمواجهة الإرهاب

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق وأمين عام منتدي الثقافة لمواجهة الإرهاب، إن المنتدي سيعقد بالقاهرة في بداية أكتوبر المقبل لمدة يوم واحد، مؤكدة أن انعقاد المنتدى جاء فى توقيت مناسب، مع وجود نشاط للجماعات الإرهابية حاليا.



وأضافت "مني عمر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن هناك بعض الدول الأفريقية ستشارك فى هذا المنتدي منها مالي و تشاد ونيجيريا، وبعض الدول العربية.



وأشارت إلى أن المنتدى سيتناول عن تأثير الإرهاب على الثقافة، وسيتناول المنتدى التحديات التى تواجهها الدول العربية والافريقية.



وأوضحت أن المنتدى سيتطرق إلي التدخلات من قبل بعض الدول فى شأن الدول الأخرى.