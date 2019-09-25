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رياضة

كره وحقد لـ محمد صلاح.. خالد بيومي يطالب بالتحقيق مع شوقي غريب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:50 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد السعيد
طالب المحلل الرياضى خالد بيومي بفتح تحقيق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، على خلفية أزمة إهدار أصوات مصر، في تصويت استفتاء "ذا بسيت" لأختيار أفضل لاعب في العالم عن موسم 2019، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ووفقا لفيفا، فإن مدرب وقائد منتخب مصر، لم يدليا بصوتيهما في إستفتاء الأفضل في العالم.

لكن شوفي غريب أكد أنه صوت لمحمد صلاح في استفتاء ذا بسيت، باعتباره القائم بأعمال المدير الفني للمنتخب الأول، لحين التعاقد مع مدير فني لخلافة أجيري، لكنه لم يوقع بإسمه على الاستمارة.

وقال خالد بيومي في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" : لابد من تحقيق فوري علي الجميع بما فيهم شوقي غريب اذا كان هو المعني بالأمر".
واضاف:"ما حدث ليس جهل باللوائح، اختلف مع أي شخص يصور أن هذا جهل انما هي كره وحقد وتصفيه حسابات ايا كان الاسم الذي قام بالتصويت".

وخسر محمد صلاح 14 نقطة كاملة في تصويت الأفضل في العالم "ذا بيست"، بسبب عدم اعتراف الفيفا بصوتي مدرب وقائد منتخب مصر في الاستفتاء، واختيار الصحفي هاني دانييال له كثالث في اختياراته بعد ساديو ماني وكريستيانو رونالدو.

وحصل محمد صلاح على المركز الرابع في استفتاء "ذا بيست" برصيد 26 نقطة، خلف ميسي صاحب المركز الأول بـ 46 نقطة، وفان دايك بـ 38 نقطة، ورونالدو بـ 36 نقطة

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