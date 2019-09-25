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مرأة

منفوش وبـ شراشيب.. أروى جودة تشعل Red Carpet بـ الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:45 م
أروي جودة
أروي جودة
قسم المرأه
ظهرت الفنانة أروى جودة بـ اطلالة جذابة في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة، والذي تستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر الجاري، بحضور نجوم الوطن العربي.

وأطلت أروى جودة بـ فستان أسود كب ومنفوش بالشراشيب من الاسفل وكانت إطلالة جذابة وأنيقة، ولم تتكلف فى وضع الميك اب واكتفت به هادئا يناسب بشرتها البرونزية.

وكان شعر أروى جودة يأخذ قَصَّة "ذيل حصان مرفوع" مما أعطي جاذبية لإطلالتها.

ولم تتكلف أروى جودة فى اختيار الإكسسوارات، حيث اكتفت بقرط وخاتم رقيق.

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها.

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