واجب وطنى.. برلمانى يشيد باستقبال المصريين للسيسى أمام الأمم المتحدة

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة فى مجلس النواب باحتشاد عشرات المصريين أمام مقر الأمم المتحدة لتحية الرئيس عبد الفتاح السيسى ودعم الدولة بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب .



وقال "عامر" فى بيان، أن استقبال المصريين للرئيس السيسى امام مقر الامم المتحدة هو واجب وطنى على كل مصرى شريف غيور على وطنه لمواجه أهل الشر والمتآمرين.



كان السيسي وصل منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.



وعقد الرئيس العديد من اللقاءات مع زعماء العالم كان أبرزها اللقاء الذي جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.