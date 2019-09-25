مين أحلى.. مي و ميار الغيطي بإطلالة جديدة في مهرجان الجونة

تألقت الفنانتان الشقيقتان مي وميار الغيطي في إطلالات مبهجة وأنيقة خلال مشاركتهما في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم.



وظهرت مي الغيطي بجاكيت لامع قصير أما شقيقتها الصغرى ميار اختارت فستانا مبهجا متعدد الألوان.



ومنذ بداية فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، والثنائي مي وميار الغيطي، تتألقان، والتقطتا معًا صورة تجمعهما، كذلك النجمتان حلا وهنا شيحة اللتان حرصتا على التقاط صورة تجمعهما على السجادة الحمراء وارتدتا نفس اللون.