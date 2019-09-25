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رياضة

عقوبة صارمة في انتظار الوداد المغربي عقب الإقصاء من كأس الملك.. تفاصيل

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:35 م
الوداد المغربي
الوداد المغربي
محمد رشاد
يدرس اتحاد الكرة المغربي توقيع عقوبة صارمة على فريق الوداد الرياضي، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي، أمس الثلاثاء، بمركب محمد الخامس، فى دور الـ 16بمنافسات كأس العرش.

وفى الأغلب سيتم فرض غرامة مالية كبيرة على الفريق الأحمر بعد قيام جماهيره بالقاء زجاجات المياه في أرضية الملعب، مع محاولاتهم رشق لاعبي الجيش الملكي بالقاذورات عقب تسجيل الأهداف.

وتطور الأمر إلى خارج أسوار مركب محمد الخامس، مما تسبب في مقتل مشجع وإصابة 5 آخرين، بشأن أحداث شغب عنيفة وصدامات بين جمهور الفريقين.

أعلنت السلطات المحلية فى إقليم مديونة بمدينة الدار البيضاء المغربية، وفاة مشجع لنادى الجيش الملكى على يد جماهير الوداد البيضاوى المغربي على هامش المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس، الثلاثاء.

وأنهى فريق الجيش الملكى مغامرة نظيره الوداد فى دور الـ32 لبطولة كأس العرش بعدما أسقطه مهزومًا بثلاثة أهداف لهدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء.

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