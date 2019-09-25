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اقتصاد

ارتفع 3 قروش .. سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنوك اليوم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:38 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
مايكل عياد
شهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 3 قروش للبيع خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء، أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك بعد أن شهدت الفترة السابقة تراجعًا ملحوظًا للدولار واستقرارًا في أوقات أخرى، وتراجع الدولار أكثر من جنيه وخمسين قرشًا منذ بداية العام الحالي.

وطبقا لآخر تحديث، ارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر بمقدار قرش ليسجل 16.25 جنيه للشراء، 16.38 جنيه للبيع بارتفاع 3 قروش عن تعاملات الصباح.

في حين ارتفع سعر الدولار في العديد من البنوك المحلية في مصر، حيث سجل في البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية 16.26 جنيه للشراء، 16.36 جنيه للبيع بارتفاع قرشين، وارتفع سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي ليسجل ذات السعر.

وفي البنك الأهلي اليوناني استقر على ارتفاع الصباح ليسجل ١٦,٢٥جنيه للشراء، و١٦,٣٥جنيه للبيع.

ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في نوفمبر ٢٠١٦، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض معه سعر الدولار.

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