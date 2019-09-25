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أخبار العالم

نسيها في السيارة.. قصة وفاة طفلة اختناقًا في جازان بالسعودية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:40 م
وفاة طفلة اختناقًا
وفاة طفلة اختناقًا في جازان بالسعودية
سعيد العربي
شهدت منطقة جازان حادثا أليما، حيث لقيت طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، مصرعها اختناقًا بعدما نسيها عمّها داخل سيارته لعدة ساعات، وفق ما نقلت صحيفة صدى الالكترونية.

وتفصيلًا، اصطحب مواطن ابنة أخيه إلى المدرسة في مدينة جازان صباح اليوم الأربعاء، وعند توقف السيارة أمام مدرسة الروضة لم تغادر الطفلة وغلبها النوم بالمقاعد الخلفية، ثم غادر عمها موقع المدرسة للذهاب إلى مقر عمله دون أن ينتبه لوجودها.

واكتشفت عم الطفلة أنها لا تزال في المركبة، إذ وجدها في حالة إغماء داخل السيارة، وتبين لاحقًا أنها في حالة وفاة بعد الكشف عليها من قبل أطباء الطوارئ.

وفتحت الجهات الأمنية تحقيقًا مع والد الطفلة وعمها ومع إدارة مدرسة الروضة لمعرفة ملابسات الحادثة.

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