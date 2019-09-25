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عصام شيحة: المواطن المصري سيشعر بنتائج الإصلاحات الاقتصادية قريبا.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 07:50 م
السلع الأساسية
السلع الأساسية
البهى عمرو
قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والمحلل السياسي، إن الأشهر المقبلة سيشعر المواطن المصري بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة فى الفترة الأخيرة.

وأضاف عصام شيحة، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن الجميع يتمنى أن يشعر بتحسن فى الأوضاع خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأشار إلى أن، البعض يتوقع، وهو واحد منهم، أنه بمجرد عودة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأرض الوطن سيصدر قرارات مهمة .

وتابع: "سيكون هناك كلام طيب فى الشأن الاقتصادي، وذلك بعد القبول الجيد بين الرئيس وغرفة التجارة الأمريكية، وسيكون هناك زيادة فى نسبة الاستثمار فى مصر".

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