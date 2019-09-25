في عيد ميلاده.. تعرف على مشوار ويل سميث الأكثر تأثيرًا في هوليوود

يصادف اليوم، عيد ميلاد الممثل والمنتج الامريكي ويل سميث، الذي يعتبر من الفنانين الأكثر تأثيرًا في هوليوود تعرف علي مشواره الفني من خلال هذا التقرير.





الاسم والميلاد





ولد ويل سميث في 25 سبتمبر 1968 في ولاية "بنسيلفينا" في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ مشواره الفني في عام 1980 كمغني "راب" وحقق شهرة متواضعة وبدء النجاح الأكبر في عام 1990.





البداية الفنية والنجاح الكبير





بدأ مشوار الفنان ويل سميث في عام 1980 كان يغني راب تحت شعار " ذا فرش برنسس" و كان ظهوره لاول مرة علي الشاشة من خلال مشاركته في المسلسل الشعبي الامريكي الذي يحمل عنوان " ذا فرش برنسس اوف بل اير" تم عرضة لاول مرة في عام 1990 واستمر لمدة 6 سنوات تقريبا.





وكسب ويل سميث قاعدة جماهيرية ضخمة وهو الممثل الوحيد الذي شارك في 8 أفلام حققت اكثر من 100 مليون دولار في شباك التذاكر.





ومن خلال مشاركته في 4 أفلام "خيال علمي" حققت 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي، حصل ويل سميث علي اول دور رئيسي له في عام 1993 من خلال فيلم بعنوان "سيكس ديكرز" وشارك في نفس العام بدور رئيسي في فيلم (bad boy) .





أبرز الأعمال





شارك ويل سميث في اكثر من 33 فيلم و في عام 2011 بلغت إيرادات أفلامه 5.7 بليون دولار في شباك التذاكر العالمي، من أبرز أعماله فيلم بعنوان "علي" كان يجسد شخصية الملاكم محمد علي كلاي تم عرضه في عام 2001 و بعد الفيلم تم ترشيحه لجائزة "الأوسكار" لأفضل ممثل رئيسي وفيلم بعنوان "البحث عن السعادة" وتم ترشيحه لجائزة "الأوسكار" كـ أفضل ممثل في الفيلم.





الجوائز





حصد ويل سميث 42 جائزة مختلفه ورشح منهم لـ 83 منها من ابرزها جائزة "ام تي في" لأفضل أغنية مصورة من فيلم "يوم الاستقلال" وفي عام 2007 وصفته مجلة "لنيوزيك" أكثر ممثل تأثيرا في "هوليود" وتم ترشيحه أربع مرات لجائزة "جولدن غلوب".





أحدث أعماله فيلم بعنوان "علاء الدين" تم طرحه في العام الجاري



