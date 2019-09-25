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مرأة

بدون تكلف.. يسرا اللوزي تتألق بإطلالة بسيطة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:33 م
يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
قسم المرأه
أطلت الفنانة يسرا اللوزي بـ فستان أبيض رقيق منسقة معه حزام، وذلك خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

وكشفت الإطلالة عن رشاقتها حيث كان الفستان كت أبيض وبسيط، ولم تتكلف في اختيار الإكسسورات واكتفت بقرط وسلسلة أنيقة.

ومن الناحية الجمالية وضعت يسرا اللوزي ميكب هادئا مناسبا لإطلالتها وأبرزن جمال عينيها بالماسكرا، وكان شهرها البني منسدلًا على كتفيها.

وإليكم الصور التى تبرز تفاصيل إطلالتها....
بدون تكلف.. يسرا اللوزي تتألق بإطلالة بسيطة

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