أحمد رجب يكتب: حافظوا على مصر يرحمكم الله





شوفوا تصريح ترامب بأن الشرق الأوسط سوف يشهد تغييرا كبيرا جدا ونحن ننتظر .. أي أمريكا تنتظر .. أعلم أننا وسط إعلام مصري ليس لديه فكر أو موهبة كافية أو إستراتيجية مدروسة يخاطب من خلالها شعب مصر العظيم .. أعلم ذلك جيدا .. إعلام ساهم بشكل خطير فيما نحن فيه الآن.. ساهم في أن تتوجه الأبصار مرة أخري إلي قنوات الجزيرة العميلة وقناة الشرق الخائنة اللتين لهما تصفيات شخصية مع شخص رئيس الجمهورية ويتخذونكم " بريدج " لتحقيق هدفهم الشخصي الأسمي وهو إسقاط عبدالفتاح السيسي.





لم ولن يكون شعب مصر كوبري أو وسيلة أو حيلة لتحقيق ذلك الهدف الخسيس الذي يعني وبكل بساطة إسقاط مصر.. هم مش فارق معاهم شعب مصر ولا مقدرات مصر ولا الصحة ولا التعليم ولا الاقتصاد ولا السياحة ولا أي شيء في مصر .. هم فقط يريدون إهانة وإسقاط رئيس مصر.. صدقوني العواقب ستكون وخيمة ولن ينفع الندم بعد ذلك .. فلا تلومن سوي أنفسكم ... حافظوا علي مصر يرحمكم الله.





نتائج ما يحدث قد يكلف مصر سنوات وسنوات وسنوات من الضياع والسقوط في الهاوية .. المقصود ليس شخص الرئيس ولكن المقصود هي مصر.. انتبهوا أيها السادة الكرام .. المقصود هو إسقاط الوطن ونزع شوكته.. المقصود هو الزج بمصر في حلقة مفرغة من التخبط والضياع لمصلحة قوي عظمي تسعي جاهدة لضرب أقوي دولة في الشرق الأوسط ..