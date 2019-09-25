شائعات البوري المسمم تخفض أسعار الأسماك بأسواق الإسكندرية

انخفضت أسعار الأسماك بشكل كبير بأسواق الإسكندرية مع انتشار شائعات عن وجود كميات من أسماك البوري النافقة والقادمة من رشيد، تباع بأسواق المدينة، بأسعار مخفضة، مما أثر بشكل كبير على حركة البيع وإقبال المواطنين.



وتعرضت أطنان من أسماك البورى بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة للنفوق عقب فتح العديد من بوبات قناطر إدفينا التي أدت إلى ارتفاع نسبة الأمونيا والمواد العضوية، وتسببت فى انخفاض درجات الحرارة ونقص الأوكسجين.



وسادت حالة من الذعر والقلق بين المواطنين بالإسكندرية مع انتشار شائعات عن وجود أسماك بوري نافقة ومسممة بأسواق المحافظة قادمة من محافظة البحيرة وتباع بأسعار مخفضة.



وقال محمود صلاح، تاجر أسماك بسوق عمر باشا بالإسكندرية، أن شائعات السمك النافق أثرت إلى حد كبير على حركة البيع وإقبال المواطنين مما أدى لنزول أسعار مختلف أنواع الأسماك.



وأضاف:"التجار المعرفون والمحلات والأسواق الشهيرة لن يباع فيها أسماك نافقة بل ستجدها عن باعة الأرصفة في الميادين وخارج الأسواق.



وقال المهندس محمود القلش، مدير الاتصال السياسي والإعلام بمديرية التموين في الإسكندرية، أن المديرية قد شنت حملات مكثفة على الأسواق للتأكد من حقيقة ما أثير عن وجود أسماك بوري سامة وغير صالحة للاستهلاك، بعد حالة الذعر التي أصيب بها الكثير من المواطنين على إثر إشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي.



وشنت إدارة التموين بحي الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة على أسواق بيع السمك، تمكنت خلالها من نحو 75 كجم من الأسماك البورى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.