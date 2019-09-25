عصام شيحة: لقاء السيسي وترامب صدم أعداء الوطن

قال عصام شيحة، المحامي بالنقض والمحلل السياسي، إن اللقاء المشترك بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، صدم أعداء الوطن خاصة عندما مدح ترامب السيسي.



وأضاف عصام شيحة، خلال حواره ببرنامج، صالة التحرير المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية، عزة مصطفى، أن تقرير الخارجية المصرية كشف ممارسات النظام التركي ضد شعبه، وأن نظام أردوغان نكل بمعارضيه وفصل أكثر من 30 ألف موظف واعتقل 75 ألف سياسي وصحفي.



وكشف أن مصر هدمت لأردوغان حلما أو وهما أن يكون زعيم الإسلاميين في العالم، وأن هذا الحلم كان مشروعا مشتركا بينه وبين جماعة الإخوان المسلمين في مصر.



وأشار إلى أن مصر استطاعت إظهار حقيقة رئيس تركيا أمام الرأي العام وأمام مواطنيه، وأن بلادنا استردت دورها الإقليمي في المنطقة.