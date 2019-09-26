ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائبة بنى سويف: رئيس الحكومة وعد بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:28 ص
غاز طبيعي
غاز طبيعي
أسامة علي
أشادت النائبة مرفت ميشيل عضو مجلس النواب عن دائرة ببا بمحافظة بنى سويف بمستوى المشاريع التنموية التى يتم إنشاؤها بالمحافظة، لافتا إلى أنه على مستوى مركز "بابا" سيتم البدء فى إعادة تجديد قصر الثقافة هناك.

وأِضافت مرفت ميشيل خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، فى إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المراكز والقرى والنجوع فقد وعد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أثناء زيارته للمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة فى هذا الشأن بالمركز.

وتابعت عضو مركز النواب، كذلك فى اطار اقامة المشاريع الخدمية فيشهد مركز ببا سلسلة من المشروعات منها التوسع فى انشاء محطات وخطوط الصرف الصحى بالمركز.

ترشيحاتنا

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

اروى جودة تتألق بوصلة رقص على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة ..فيديو

في عيد ميلادها.. لماذا رفضت والدة مشيرة إسماعيل زواجها من علي الحجار؟

يا عيني على المهانة.. عمرو أديب يسخر من عدم اهتمام ماكرون بـ تميم في الأمم المتحدة

مصطفى الفقي يكشف المسؤول الأول عن حملة الإخوان ودعوات التظاهر.. فيديو

دي القاهرة مش القدس.. عمرو أديب يرد على بيان حركة الجهاد الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روب ولا فستان.. ليلى علوى بإطلالة غير تقليدية فى مهرجان الجونة

الجرأة حلوة.. 10 نجمات يثرن الجدل بفساتين مكشوفة في الجونة ..صور

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة