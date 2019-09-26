نائبة بنى سويف: رئيس الحكومة وعد بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

أشادت النائبة مرفت ميشيل عضو مجلس النواب عن دائرة ببا بمحافظة بنى سويف بمستوى المشاريع التنموية التى يتم إنشاؤها بالمحافظة، لافتا إلى أنه على مستوى مركز "بابا" سيتم البدء فى إعادة تجديد قصر الثقافة هناك.





وأِضافت مرفت ميشيل خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، فى إطار خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المراكز والقرى والنجوع فقد وعد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أثناء زيارته للمحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة فى هذا الشأن بالمركز.



