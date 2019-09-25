تحمل اسم نبيلة عبيد.. وسام عروس البحر لـ رشيد فرشيو من مهرجان الإسكندرية السينمائي

يمنح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل برئاسة الناقد الأمير أباظة، وتحمل اسم النجمة نبيلة عبيد، المخرج التونسي الكبير رشيد فرشيو وسام عروس البحر المتوسط تقديراً لدوره في الحركة السينمائية العربية والتونسية كمخرج سينمائي قدّم أعمالاً حركت المشاعر والوجدان.





ومن أفلامه "يسرا" الذي عرض في مهرجان "كان" السينمائي عام 1972، وفيلم "أطفال القلق" عام 1976 الذي عرض في مهرجان طشقند، ونال جائزة اليونيسيف بـ نيويورك، وقدم أيضا أفلام "خريف 86" و"كش ملك" 1994 و"الحادثة" في عام 1999، ثم فيلمه " شوك الياسمين " 2013، كما شارك في لجان تحكيم عديدة في الدول العربية والأجنبية .





وتقلد "رشيد فرشيو" مناصب مهمة في عدة مهرجانات كأيام قرطاج مديرا للجنة المنظمة، ورئيسا للجنة الرقابة الوطنية للسينما، ونال وسام فارس.



