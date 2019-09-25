حسيت بإنسانيتي بعد ثورة 23 يوليو.. فريدة الشوباشي: أنا بنت الجيش

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إننا واجهنا في فترة من الفترات أزمة ندرة ألبان الأطفال، ومن أجل إنقاذ أطفال مصر قام الجيش بدفع شحنات من ألبان الأطفال في السوق لحل الأزمة.





وأضافت فريدة الشوباشي في حوارها على قناة " إكسترا نيوز"، قائلة : الجيش وظيفته حماية الشعب المصري، ومصر تستمد قوتها من قوة الجيش المصري على مر تاريخها".





وتابعت فريدة الشوباشي:" الجيش المصري حمى مصر من التفتت والانهيار في ثورة الثلاثين من يونيو ".



