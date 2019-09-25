مبعوث أمريكا السابق : الرؤية الأمنية المصرية تجاه الأوضاع فى ليبيا واقعية

أكد السفير جونسون وينر، المبعوث الأمريكى السابق لليبيا، أن الرؤية الأمنية المصرية تجاه الأوضاع فى ليبيا رؤية واقعية، خصوصا بعدما تعرضت لهجمات إرهابية قادمة من الأراضى الليبية، ومنها الهجوم على جنود مصريين على الحدود، لافتًا إلى أن العامل المهم هو تأمين الحدود المصرية الليبية.



وشدد "وينر"، خلال مشاركته فى المؤتمر الذى عقده معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تحت عنوان مصر في شرق أوسط متغير" بنيويورك، أن هناك محاولات من الإخوان المسلمين لحكم ليبيا، وهذا لن يحدث وليست هناك احتمالية لذلك، رغم أن هناك احتمالية لاستمرار الإرهاب.



وأشار إلى أن الإرهاب فى ليبيا يأتي من المنطقة الجنوبية، ويتم دعمه من جانب قوى أقليمية، موضحا أنه من المهم العمل على تجنب الحرب الأهلية فى ليبيا، والعودة إلى الحلول السياسية.