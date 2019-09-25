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أخبار البلد

بلال صعب: شبح الحرب بين السعودية وإيران يهدد المنطقة بأزمة كبرى

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:46 م
صورة من الندوة
صورة من الندوة
محمد عبد المنعم
قال بلال صعب، مدير برنامج الدفاع والسياسات الأمنية بمعهد الشرق الأوسط، إن الأزمة الكبرى الآن التى تواجه المنطقة، هى الحرب المحتملة بين السعودية وإيران.

وأضاف "صعب"، خلال مشاركته فى المؤتمر الذى عقده معهد الشرق الأوسط بواشنطن بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية تحت عنوان "مصر في شرق أوسط متغير" بنيويورك، أن اختيارات السعوديين فى هذه الحرب ليس لها حدود، وكل العالم يعرف أن الإيرانيين هم من يقفون خلف الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وأكد مدير برنامج الدفاع والسياسات الأمنية بمعهد الشرق الأوسط،، أن هذا ليس وقت الدخول فى حرب مع إيران، لأنه إذا بدأت المملكة حربا مع ايران ستكون هناك مواجهات دينية، وسيكون هناك مواجهة بين السنة والشيعة، لافتًا إلى أن السعودية إذا بدأت الحرب فستكون بلا نهاية وهذا ما يقلق الولايات المتحدة الامريكية، ولذلك تسعى واشنطن لتدارك هذا الموقف.

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