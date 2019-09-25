ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

خطة إبليس.. يضع حبة مخدرة لفتاة أيرلندية في كأسها ليغتصبها.. صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:48 م
صدى البلد
كريم جمال
جاءت فكرة شيطانية لهذا الشاب الذى خطط لاغتصاب فتاة تعرف عليها فى ناد ليلي، في أثناء فاقدة للوعي، بعدما قرر وضع حبة مخدرة فى كأسها دون أن تدرى لتكون فريسة سهلة له.

وأنقذ الفتاة من براثن هذا الذئب، صديقاتها الأيرلنديات عندما اكتشفن المكيدة عن طريق صورة ملتقطة، أظهرت لحظة وضع الحبة المخدرة فى كأس الشابة في أثناء حفلة في اليونان.

ولم تكتف الشابة جيما رينولدز، البالغة من العمر 22 عامًا بذلك، بل نشرت الصورة على حسابها على فيسبوك لتحذر مثيلاتها من الفتيات، وتحثهن على اليقظة عند حضور أى حفلات ليلية.

وكشفت جيما عن أنها لم تتحدث مع الشاب الذى وضع لها الحبة المخدرة، كما فشلت فى الانتباه لما وضعه لها فى الكأس، ولكن بفضل صديقتها التى صرخت عليها، تم إنقاذها من سيناريو لم تكن تتخيله، حيث سلمت الكأس لحارس الأمن بالنادى الليلى، وأدلت بمواصفات صديقها الذى تعرفت عليه فى المكان هو وصديقه الآخر.

يذكر أن هناك حادثة مماثلة حدثت مع صديقتهن فى أول يوم للعطلة، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور من أجل إنقاذ حياتها.
خطة إبليس.. يضع حبة مخدرة لفتاة أيرلندية في كأسها ليغتصبها.. صور
خطة إبليس.. يضع حبة مخدرة لفتاة أيرلندية في كأسها ليغتصبها.. صور

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على

بعد تعديل موعد الكلاسيكو .. بشرة خير لجماهير برشلونة

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

لجنة من اتحاد الكرة للتفتيش على الأهلي والزمالك .. اعرف السبب

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

رقيق أوي .. حلا شيحة بفستان بيبي بلو يثير إعجاب المتابعين في الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية