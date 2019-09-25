خطة إبليس.. يضع حبة مخدرة لفتاة أيرلندية في كأسها ليغتصبها.. صور

جاءت فكرة شيطانية لهذا الشاب الذى خطط لاغتصاب فتاة تعرف عليها فى ناد ليلي، في أثناء فاقدة للوعي، بعدما قرر وضع حبة مخدرة فى كأسها دون أن تدرى لتكون فريسة سهلة له.



وأنقذ الفتاة من براثن هذا الذئب، صديقاتها الأيرلنديات عندما اكتشفن المكيدة عن طريق صورة ملتقطة، أظهرت لحظة وضع الحبة المخدرة فى كأس الشابة في أثناء حفلة في اليونان.



ولم تكتف الشابة جيما رينولدز، البالغة من العمر 22 عامًا بذلك، بل نشرت الصورة على حسابها على فيسبوك لتحذر مثيلاتها من الفتيات، وتحثهن على اليقظة عند حضور أى حفلات ليلية.



وكشفت جيما عن أنها لم تتحدث مع الشاب الذى وضع لها الحبة المخدرة، كما فشلت فى الانتباه لما وضعه لها فى الكأس، ولكن بفضل صديقتها التى صرخت عليها، تم إنقاذها من سيناريو لم تكن تتخيله، حيث سلمت الكأس لحارس الأمن بالنادى الليلى، وأدلت بمواصفات صديقها الذى تعرفت عليه فى المكان هو وصديقه الآخر.



يذكر أن هناك حادثة مماثلة حدثت مع صديقتهن فى أول يوم للعطلة، وتم نقلها إلى المستشفى على الفور من أجل إنقاذ حياتها.

