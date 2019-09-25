البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة السيدة العذراء مريم والانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لإلقاء العظة الأسبوعية خلال اجتماع الأربعاء.



ويحضر الاجتماع الأسبوعي، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وبعض كهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومن المقرر أن يلقى البابا تواضروس كلمة روحية على الشعب.



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، قد استقبل الدكتورة هند فؤاد إسحق رئيسة قسم الفن القبطي بمعهد الدراسات القبطية وأعضاء هيئة التدريس بالقسم ودارت المناقشات حول أسلوب تطوير البحث والدراسة والأعمال الفنية واحتياجات القسم من ناحية الإمكانيات والتجهيزات.



حضر اللقاء الدكتور إسحق عجبان عميد المعهد والدكتور عادل فخري وكيل المعهد.



واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وفد الرهبنة القبطي بعد عودته من زيارة الكنيسة الروسية الأرثوذكسية، حيث قضوا أسبوع في زيارة العديد من الأديرة والكنائس الروسية وتمتعوا بمحبة رؤساء ورئيسات الأديرة هناك، ودفء الاستقبال من جانب الكنيسة الروسية.