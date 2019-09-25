فريق فنون برودواي يقدم عرض القاع .. الاثنين المقبل

يعرض فريق فنون برودواي يوم الاثنين المقبل، عرض "القاع" المأخوذ عن نص " الحضيض " من رائعة الكاتب العالمي مكسيم جوركي وإخراج رضوان جلال.



العرض تدور أحداثه حول المهمشين الذين يقيمون أسفل المنازل وما يتعرضون له من ظروف وضغوط حياتية يعانون منها.



ومن المقرر أن يقام العرض على مسرح ساقية الصاوي في السادسة مساء، وهو من بطولة كل من محمد مهنا و محمد شوقي، جالا حسين، رغد خليفة، عمر حمزة، عمر حاتم، سارة عصام، لوجين حجازي، رستم، شيكا، زياد، سيف مجدي وإسلام أسامة وديكور حنان كرم، مكياج رحاب ممدوح، و مسئول دعاية جون إدوارد ومساعد إخراج مينا وفريدة.