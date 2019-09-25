البحث العلمي يكشف تفاصيل إنشاء مصنع لإنتاج الخلايا الكهروضوئية

قال الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن الأيام الماضية شهدت افتتاح أول معمل مصري صيني لتصنيع الألواح الشمسية بسوهاج.





وأضاف محمود صقر خلال حواره ببرنامج اليوم، المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية، سارة حازم، أن ما تم افتتاحه ليس معملاً ولكن هو مصنع تجريبي لإنتاج الخلايا الكهروضوئية فى مصر بتكنولوجيا من الصين.





وأشار محمود صقر، إلى أنه فى الزيارة الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الصين فى عام 2014، تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات فى كثير من المجالات.



