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برلمان

عاشت مصر وقائدها.. برلمانية تثمن وصول قوافل مصر الطبية لـ 14 دولة أفريقية

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:28 ص
القوافل الطبية
القوافل الطبية
أسامة علي
علقت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، على وصول القوافل الطبية المصرية لـ 14 دولة أفريقية لعلاج فيروس "سى"، قائلة "عاشت مصر وعاش قائدها كبير العائلة الأفريقية المهم بشئون الصالح الأفريقي".

وتابعت آمنة نصير، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدور المصرى داخل القارة الأفريقية يشمل العديد من المجالات كدور الأزهر الشريف فهو قديم ومتجدد وشعوب الدول الأفريقية تكن للأزهر الشريف كل الاحترام.

وأضافت عضو لجنة الشئون الأفريقية "كذلك نجد دور مصر فى العمق الافريقى يشمل تطوير مجال التعليم،فمصر تستقبل آلاف الطلاب الافارقة للتعلم بالجامعات المصرية".

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم إطلاق قوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون افريقى من فيروس سى، وذلك بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح التجربة المصرية بحملة 100 مليون صحة وقد وصلت لـ 14 دولة افريقية.

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