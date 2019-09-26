محمد حماقى يحيى حفلا فى الإسكندرية.. 30 سبتمبر





يحيى المطرب محمد حماقى، حفلا غنائيا فى الإسكندرية بأحد الفنادق الكبرى يوم 30 سبتمبر الحالى، ومن المتوقع حضور عدد كبير من الجمهور.ويشدو محمد حماقى بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره فى الاسكندرية ولعل من أبرز هذه الأغانى "بعدنا ليه"، و"كل يوم من ده"، و"يا ستار".وينشغل حاليا محمد حماقى ببرنامج "ذا فويس" الذى يشاركه فيه المطربة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد.