المعلمة ضربته ومنعته من الخروج.. طالب يتبول على نفسه ويثير أزمة بالدقهلية

قال الشيخ كمال جد الطالب الذي منعته معلمة من دخول الحمام في إحدى مدارس الدقهلية، إنه بعد خروج الطلاب من المدرسة أتى الطفل إلى المنزل وهو منهار ويبكي بكاء شديد لأنه تبول على نفسه.



وأضاف كمال في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور"، قائلا:" الأسرة لم تتقبل هذا الأمر وطالبنا المسؤولين جلب حق الطفل بعدما قامت المعلمة بمنعه من الذهاب إلى الحمام مما دفعه إلى التبول على نفسه".



وتابع كمال:" المعلمة ضربت حفيدي وأجبرته على الجلوس في الفصل، ووكيل وزارة التربية والتعليم قدم اعتذار رسمي للطفل، وتم معاقبة المعلمة بخصم 10 أيام من راتبها"، مضيفا:" ما يحزنني ان المعلمة أقسمت بالله أنها لم تمنعه من الذهاب إلى الحمام، وأنها لم تدخل الفصل من الأساس".

